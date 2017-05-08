В Украину идут заморозки и грозы

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках по Украине и Киевской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°.

"10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в предупреждении.

Также ГСЧС предупреждает о грозовых дождях по всей Украине 8 мая.

"Ночью 8 мая в западной части, днем 8 мая в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, синоптик Наталья Диденко также отметила, что в ночные и утренние часы 10-11 мая вероятность заморозков на западе, севере, местами в центральной части и в Харьковской области.

По ее словам, полоса туч и дождей постепенно движется с запада Украины на восток через Киев.

"Завтра, 9 мая, прохладная или просто холодная погода охватит практически всю Украину.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10 +16 градусов, на западе вообще стужа, +8 +12 градусов. И только на юге и востоке Луганщины еще побудут 20 градусов.

Дожди завтра - небольшие и периодические ", - написала она в Facebook.

В Киеве 9 мая будет прохладно, днем в пределах +10 +13 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.