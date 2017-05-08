В жилом доме на Позняках взорвалась граната, пострадал мужчина

803 просмотра
0
Понедельник, 8 мая 2017, 13:06

Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту взрыва в жилом доме по ул. Анны Ахматовой в воскресенье вечером.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Дарницкого управления полиции Киева Сергей Чернышев.

По его словам, предварительно, взорвалась граната РГД-5.

"На момент взрыва в квартире находились мужчина и женщина, они сожители. Женщина услышала взрыв, вышла в коридор, увидела окровавленного мужчину, сразу стала оказывать ему медицинскую помощь. Вызвала "103", а медики сообщили в полицию. Потерпевший в больнице, с ним общаться нет возможности", - отметил он.

По словам Чернышева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Открытие "Евровидения" прошло без нарушений - полиция 8 мая 2017, 09:47
В Киеве охранника супермаркета ранили выстрелом, стрелок задержан 7 мая 2017, 17:11
В Лукьяновском СИЗО говорят, что ночью горело админздание 7 мая 2017, 13:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Оккупанты избили и похитили сына главы Судакского меджлиса
Сутки в зоне АТО прошли без потерь
Окончательные результаты выборов во Франции: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%
Перед приездом Захарченко на дороге к Саур-Могиле прогремели взрывы – РосСМИ
Все новости
Гормон сладкоежки

Ученые объяснили, почему нам постоянно хочется сладкого

Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана