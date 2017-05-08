В жилом доме на Позняках взорвалась граната, пострадал мужчина

Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту взрыва в жилом доме по ул. Анны Ахматовой в воскресенье вечером.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Дарницкого управления полиции Киева Сергей Чернышев.

По его словам, предварительно, взорвалась граната РГД-5.

"На момент взрыва в квартире находились мужчина и женщина, они сожители. Женщина услышала взрыв, вышла в коридор, увидела окровавленного мужчину, сразу стала оказывать ему медицинскую помощь. Вызвала "103", а медики сообщили в полицию. Потерпевший в больнице, с ним общаться нет возможности", - отметил он.

По словам Чернышева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".