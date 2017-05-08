Под обстрел боевиков попали три улицы Попасной

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Понедельник, 8 мая 2017, 13:47

В результате обстрела г. Попасная Луганской области повреждены дома мирных жителей.

 
Все фото полиции Луганской области

Как сообщает пресс-служба полиции области, в течение суток 7 мая боевики из минометов обстреливали Попасную и прилегающие территории.

Под обстрел из минометов попали три улицы города.

 

В результате обстрела повреждены окна в доме по ул. Грушевского. На ул. Первомайская вследствие разрыва мины повреждены окна дома, хозяйственное здание, автомобиль и линия электропередачи.

 

Также повреждены окна в здании технической конторы станции Попасная Донецкой железной дороги по ул. Ватутина.

 

Информация о пострадавших среди мирных жителей не поступала.

Темы: Луганская область полиция
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