Глава СММ ОБСЕ требует от боевиков ОРДО разобраться со случаем домогательств

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Понедельник, 8 мая 2017, 14:23

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан осудил сексуальное домогательство члена патруля СММ со стороны вооруженного боевика в ОРДО, которое имело место 5 мая.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба миссии.

"Вместе со всеми государствами-участниками ОБСЕ, СММ осуждает все формы насилия в отношении женщин", - сказал Апакан.

"Этот последний инцидент, в ходе которого мужчина, вооруженный автоматами, запугивал безоружную гражданскую женщину-члена патруля СММ, используя комментарии сексуального характера, требует скорейшего и безоговорочного ответа от так называемой "Донецкой народной республики", - подчеркнул глава миссии.

Он призвал идентифицировать виновного и принять меры для того, чтобы такие ситуации не повторились.

"Государства-участники ОБСЕ поручили невооруженным мужчинам и женщинам СММ выполнять трудную работу, и они имеют право делать это, не опасаясь физического или словесного нападения", - сказал Апакан.

"Миссия не потерпит никаких попыток запугать, унизить или иным образом вмешиваться в работу ее сотрудников", - подчеркнул он.

СММ ОБСЕ также еще раз настоятельно призвала СЦКК обеспечить принятие всех возможных мер для предотвращения таким случаям в будущем.

Как сообщалось, ранее СММ ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении члена патруля миссии женского пола на территории ОРДО.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены", - сообщили в миссии.

Темы: ОБСЕ "ДНР"
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