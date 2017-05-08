Лавров обвинил Украину в провокациях в зоне АТО для срыва "Минска"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей, однако альтернативы им нет.

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество", - заявил он в интервью телеканалу "МИР".

Министр обвинил Украину в полном саботировании политического процесса и в организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, "чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске".

"Фактов на этот счет предостаточно, в том числе в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - утверждает Лавров.

"Но вместе с тем президент Путин подчеркнул - как и канцлер Меркель между прочим, что, несмотря на все это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся", - сказал он.

Поэтому, как отметил российский министр, необходимо продолжить работу в рамках нормандского формата и контактной группы по украинскому урегулированию.

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что работа "нормандской четверки" - России, Германии, Франции и Украины - по Донбассу будет продолжена после президентских выборов во Франции.