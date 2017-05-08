Порошенко в День памяти напомнил ветеранам о коварстве Москвы

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Понедельник, 8 мая 2017, 15:02

В День памяти и примирения президент Петр Порошенко поблагодарил украинских ветеранов за борьбу против нацизма во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал, выступая на открытии фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, передает пресс-служба главы государства.

"Выражаю наше глубокое уважение всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие ветераны!" - заявил президент.

При этом он напомнил, что россияне, которые 70 лет назад бок о бок с украинцами воевали против гитлеровской армии, теперь напали на Украину.

"Когда наши деды и прадеды в 44-м и 45-м наступали на Берлин, они и не подозревали, - и в самых страшных снах представить себе не могли, - что через семьдесят лет свое войско в Украину пришлет Москва. И будет хладнокровно убивать их внуков и правнуков", - подчеркнул Порошенко.

Он выразил сожаление, что современная Россия как правопреемница Советского Союза не смогла и не успела стать миролюбивой нацией.

"Вспомним молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А перед тем были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м", - перечислил украинский лидер примеры российской агрессии.

Украинская правда

Темы: Порошенко Росcия Донбасс АТО война
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