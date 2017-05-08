Меркель рассказала Порошенко о последней встрече с Путиным

6520 просмотров
2
Понедельник, 8 мая 2017, 18:28

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом в понедельник сообщает сайт украинского президента.

"Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасности компонента Минских договоренностей. Президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе.

"Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников", - говорится в сообщении.

"Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая", - сообщили в пресс-службе.

Также, говорится, что собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне.

"Ангела Меркель особо отметила роль украинском в борьбе с нацизмом", - сообщает пресс-служба.

Как известно 2 мая Меркель провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинская правда

Темы: Порошенко Меркель
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко в День памяти напомнил ветеранам о коварстве Москвы 8 мая 2017, 15:02
Порошенко подписал закон, упрощающий условия для строительного бизнеса 7 мая 2017, 19:33
Порошенко советует украинцам быть "народными дипломатами" для гостей 7 мая 2017, 13:54
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.92.137.---sensor+208.05.2017 19:43
Philippe_de_Cheneviere:
"Порошенко особливо відзначив роль німців у боротьбі з нацизмом", - повідомляє прес-служба.
Что-то не так? Немцы борятся с нацизмом несопоставимо больше чем к примеру русские, где он сейчас процветает под псевдонимом "антифашизм".
ОтветитьС цитатой
IP: 35.189.200.---Philippe_de_Cheneviere08.05.2017 19:01
"Порошенко особливо відзначив роль німців у боротьбі з нацизмом", - повідомляє прес-служба.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Меркель рассказала Порошенко о последней встрече с Путиным
В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб
Ахметов получил контроль над Днепровским меткомбинатом
Украинский безвиз одобрят на уровне министров сельского хозяйства - источник
Все новости
Уличная Музыка

На Дне Уличной музыки в Киеве впервые будет детская локация

Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана