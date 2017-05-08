Меркель рассказала Порошенко о последней встрече с Путиным

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Донбассе.



Об этом в понедельник сообщает сайт украинского президента.



"Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасности компонента Минских договоренностей. Президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая", - говорится в заявлении.



Отмечается, что Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе.



"Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников", - говорится в сообщении.



"Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая", - сообщили в пресс-службе.



Также, говорится, что собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне.



"Ангела Меркель особо отметила роль украинском в борьбе с нацизмом", - сообщает пресс-служба.



Как известно 2 мая Меркель провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.



Украинская правда