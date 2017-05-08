Страны Балтии договорились отключить свои энергосети от России

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Понедельник, 8 мая 2017, 22:33

Эстония, Латвия и Литва для уменьшения зависимости от России подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу.

Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает DW.

"Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей, - ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.

В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии.

Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 году, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель).

В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

Как указывает издание, Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не угрожала это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных угроз.

Темы: Росcия энергетика Прибалтика
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