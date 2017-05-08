Порошенко о российском лозунге "Можем повторить": Мы не такие

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Понедельник, 8 мая 2017, 23:47

Украина не собирается как Россия "приватизировать" победу над нацизмом.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на акции "Первая минута мира" в Киеве.

Также он сказал, что СССР сначала освободили, а потом сразу оккупировал страны Восточной Европы.

"В России некоторые говорят, что якобы она, Россия, выиграла бы эту войну и без Украины. Какая неправда. Почти 7 миллионов солдат в 7 как минимум армиях. Такая география украинской борьбы против нацизма. Но мы, в отличие от Москвы не собираемся приватизировать единую совместную борьбу всех народов Советского союза и стран антигитлеровской коалиции. Но и отказываться своей весомой части в преодолении нацизма тоже не будем", - сказал он.

"Против нацизма наибольшее количество украинцев, 6 миллионов, билась в рядах Красной Армии. Еще 100 тысяч в рядах УПА. Еще 250 тысяч в вооруженных силах стран-членов антигитлеровской коалиции", - добавил Порошенко.

Также президент Украины вспомнил, что в России к 9 мая объявляют лозунг "Мы можем повторить".

"А мы как и вся Европа стремимся, чтобы подобного никогда и нигде больше не случилось. Почувствуйте разницу", - сказал он.

Как известно, год назад Президент Петр Порошенко также заявлял, что Россия не выиграла бы войну против нацизма без Украины.

Украинская правда

Темы: Росcия 9 мая Украина
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