Клэппер: РФ продолжит вмешиваться в выборы в других странах

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Вторник, 9 мая 2017, 02:00

Россия может продолжить оказывать влияние на выборы по всему миру.

Такое мнение высказал бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате по вопросу о вмешательстве России в кампании по выборам президента США, передает Интерфакс-Украина.

"Деятельность России по оказанию влияния в преддверии президентских выборов 2016 года стала высшим достижением их многолетних усилий с 1960-х годов по срыву и влиянию на наши выборы. Они (русские) могут поздравить себя с тем, что превзошли самые смелые ожидания", - сказал он.

Клэппер добавил, что "это придало им храбрости продолжить такую деятельность в будущем, как здесь, так и по всему миру, и делать это еще активнее".

В свою очередь сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн заявила о вмешательстве России в президентские выборы во Франции.

Темы: США Росcия виборы
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