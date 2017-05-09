Трампа призвали сначала встретиться с Порошенком, а потом с Путиным

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Вторник, 9 мая 2017, 02:28

Двухпартийная группа сенаторов США подписала открытое письмо президенту США Дональду Трампу о необходимости реализации внешней политики, в том числе двусторонних встреч на высшем уровне, с союзниками и партнерами, а затем с Россией, которая продолжает выступать агрессором.

Копия письма размещена на официальной странице сенатора Роберта Портмана, передает Укринформ.

"В то время, как Ваша администрация продолжает разрабатывать политику продвижения американских интересов национальной безопасности и внешней политики, мы настоятельно рекомендуем вам привлечь наших традиционных союзников и определить приоритет для встреч с иностранными лидерами стран, с которыми мы разделяем исторические связи, демократические ценности и общие интересы", - отметили сенаторы.

В письме подчеркивается, что многие американские союзники в Европе "с тревогой" ожидают позиции нынешней администрации об обязательствах США перед НАТО и другими учреждениями, которые сохраняют международный порядок.

"Вместе с нашими наиболее приверженными союзниками в Европе, мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся военной агрессией России в восточной Украине и оккупацией Крыма", - отметили законодатели.

Оно подчеркнули, что из-за дестабилизирующего влияния России, около 10 тыс. человек погибли, более 20 тыс. получили ранения, и почти 2 млн стали внутренне перемещенными лицами, что может иметь далеко идущие последствия для союзников и интересов США в регионе.

"В этой связи мы настоятельно рекомендуем Вам встретиться с высокопоставленными руководителями Украины, в том числе президентом Петром Порошенком, перед любыми официальными встречами с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина", - отметили в письме сенатора.

Встреча с демократически избранными представителями Украины "направит мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем считают приоритетом наши отношения с давними союзниками и будут сохранять наши обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии".

Свои подписи под письмом президенту США поставили сенаторы Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейси-младший, Джеймс Инхоф, Джин Шахин, Роберт Портман.

Темы: Трамп США Росcия Донбасс
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