Макрон пообещал Трампу защищать климатическое соглашение

Избранный президентом Франции Эммануил Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Он будет защищать соглашение об изменении климата, и он будет следить за тем, чтобы быть бдительным в защите французского народа", - сказала пресс-секретарь Макрона Лори Хаим в интервью CNN.

Она заявила, что президенты также обсуждали во время своего 10-минутного разговора борьбу с терроризмом, трансатлантические отношения и экономику.

Изменение климата является очень важным и чувствительным вопросом для французов. Макрон сказал Трампу, что он защитит Парижское соглашение по изменению климата.

Президент США Дональд Трамп должен в ближайшее время принять решение о том будут или не будут США соблюдать соглашение об изменении климата, заключенное администрацией Обамы.