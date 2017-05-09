Макрон пообещал Трампу защищать климатическое соглашение
Избранный президентом Франции Эммануил Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.
Об этом сообщает Reuters.
"Он будет защищать соглашение об изменении климата, и он будет следить за тем, чтобы быть бдительным в защите французского народа", - сказала пресс-секретарь Макрона Лори Хаим в интервью CNN.
Она заявила, что президенты также обсуждали во время своего 10-минутного разговора борьбу с терроризмом, трансатлантические отношения и экономику.
Изменение климата является очень важным и чувствительным вопросом для французов. Макрон сказал Трампу, что он защитит Парижское соглашение по изменению климата.
Президент США Дональд Трамп должен в ближайшее время принять решение о том будут или не будут США соблюдать соглашение об изменении климата, заключенное администрацией Обамы.
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