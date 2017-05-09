Порошенко почтил ветеранов и привел к присяге новых бойцов

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Вторник, 9 мая 2017, 10:58

Президент Петр Порошенко чтит ветеранов Второй мировой войны, участников украинского освободительного движения, жертв нацизма, и благодарен бойцам, которые сейчас воюют на Донбассе.

Об этом он сказал на церемонии принесения военной присяги новобранцам президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Перед этим президент принял участие в возложении цветов к Вечному огню и в минуте молчания по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Площади Славы.

"Сегодня как Верховный Главнокомандующий привожу к присяге молодое пополнение Отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил", – сказал Порошенко перед музеем истории Украины во Второй мировой войне.

"Пусть такие нефронтовые названия никого не сбивают с толку. Воины этих военных частей принимали, принимают и будут принимать участие в защите страны от агрессора… За исключением призывников-срочников, которые, как я и обещал, к боевым операциям не привлекаются", – отметил он.

Президент подчеркнул, что за мужество и героизм более 400 офицеров, сержантов и солдат этих военные части отмечены государственными и ведомственными наградами. В частности, он отметил подвиг Романа Тимошенко, Михаила Иванычка, Дмитрия Барвина,  Олега Коваля, Дмитрия Козачука, Владимира Черкаса и Александра Псарюка.

Порошенко поздравил соотечественников с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

И отметил, что сейчас на Донбассе бок о бок защищают Украину внуки и правнуки бойцов Красной армии, Украинской повстанческой армии, партизанских отрядов, которые воевали во времена Второй мировой войны.

"Этот факт – символ связи разных поколений защитников Украины. Это – признак примирения героев, которые защищали Украину от нацизма под красным, сине-желтым и красно-черным флагами", – сказал Порошенко.

"Как президент Украины засвидетельствую глубочайшее уважение и почет всем ветеранам Второй мировой войны, участникам украинского освободительного движения, гражданам, которые пережили ужасы нацистских преследований. А как Верховный главнокомандующий благодарю украинских военнослужащих за мужество в защите страны от российской агрессии", – заявил он.

Темы: Порошенко история Вооруженные силы армия
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