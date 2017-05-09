9 мая в Одессе: Количество задержанных возросло до 20

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Вторник, 9 мая 2017, 13:45

В Одессе в ход массовых мероприятий ко Дню победы полиция задержала 20 человек.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на советника главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

В частности, во время массового мероприятия в районе Аллеи Славы в Одессе, в котором принимают участие не менее тысячи человек, произошли несколько отдельных инцидентов: словесных споров, которые переросли в потасовку между проукраинскими и пророссийскими активистами.

Сообщается, что "скорая помощь" забрала одну женщину, которой стало плохо во время акции, но в потасовках она не участвовала.

Полиция ограждала участников акции друг от друга кордоном. 

Проход к мемориалу Аллея Славы осуществляется через пропускной пункт.

Как известно, ранее в полиции Одессы сообщали о задержании четырех участников акций в Одессе за запрещенную символику.

8-9 мая охрану правопорядка в Одессе осуществляют более 3 тыс. полицейских, работников ГосЧС и военнослужащих Нацгвардии.

Темы: Одесса полиция
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