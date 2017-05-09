9 мая в Одессе: Количество задержанных возросло до 20
В Одессе в ход массовых мероприятий ко Дню победы полиция задержала 20 человек.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на советника главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.
В частности, во время массового мероприятия в районе Аллеи Славы в Одессе, в котором принимают участие не менее тысячи человек, произошли несколько отдельных инцидентов: словесных споров, которые переросли в потасовку между проукраинскими и пророссийскими активистами.
Сообщается, что "скорая помощь" забрала одну женщину, которой стало плохо во время акции, но в потасовках она не участвовала.
Полиция ограждала участников акции друг от друга кордоном.
Проход к мемориалу Аллея Славы осуществляется через пропускной пункт.
Как известно, ранее в полиции Одессы сообщали о задержании четырех участников акций в Одессе за запрещенную символику.
8-9 мая охрану правопорядка в Одессе осуществляют более 3 тыс. полицейских, работников ГосЧС и военнослужащих Нацгвардии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.