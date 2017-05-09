В Днипре произошла драка из-за флагов. 15 человек задержали

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Вторник, 9 мая 2017, 14:29

В городе Днипро 9 мая произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным полиции, было два конфликта: между активистами и представителями социалистической партии, от которых требовали убрать знамена из колоны, а также во время прохождения колонны Оппозиционного блока.

В результате было травмировано 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

 
Фото "Днипроград"

4 лицам медработники предоставили помощь на месте происшествия, 4 пострадавших обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных вследствие распыления слезоточивого газа.

 

В пунктах предварительного досмотра у Монумента Славы полицейские изъяли 4 пистолета: 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы.

 

Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В целом в отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре.

По факту хулиганских действий в Соборном отделении полиции открыто производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители призывают пострадавших обратиться в полицию.

По данным издания "Днипроград", после официальных мероприятий у Монумента Славы на аллее проспекта Яворницкого возникла "настоящее массовое побоище", в результате которого пострадали и ветераны войны.

"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили  немногочисленные, но решительные правдивые ветераны – участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красное тряпье", – пишет издание.

 

Один из защитников отчизны призвал прекратить "политический пиар" в такой день – и его ударили дубинкой по лицу.

Полиция, чтобы не допустить столкновений, оттеснила ветеранов, среди которых минимум 11 человек получили травмы, двух забрала "скорая", у одного – критическая черепно-мозговая травма, отмечает издание.

Свидетели отмечают, что стычку с АТОшниками начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

 
 
 
 

По словам свидетелей, полицейские использовали слезоточивый газ и дубинки, а также вырывали у людей телефоны и били камеры, когда их пытались снять.

В результате "социалисты" таки сложили партийную символику и прошли возлагать цветы.

Темы: Днепр акции полиция
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