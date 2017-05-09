В полиции подытожили 9 мая: админпротоколы, производства, травмированные

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Вторник, 9 мая 2017, 19:24

9 мая в Украине в ходе массовых мероприятий ко Дню Победы в участки полиции доставлены около 80 человек, от 4 человек в Днепре поступили сообщения о телесных повреждениях, 8 полицейских получили травмы.

Как сообщил УП представитель Нацполиции Ярослав Тракало, всего на территории страны прошло 1,7 тыс. массовых мероприятий, участие в которых взяы 600 тыс. граждан.

Публичную безопасность в ходе массовых акций обеспечивали 30 тыс. полицейских и 1700 военнослужащих.

Наиболее массовые мероприятия состоялись в Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

По состоянию на 18:00 в участки полиции приглашены около 80 человек.

"В Киеве задержан 1 человек, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 - угроза или насилие в отношении работника полиции. На 19 человек составлены админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство), с 11 - проведена профилактическая беседа, в райотделах они уже не находятся", - сообщил Тракало.

В Одессе составлен 1 админпротокол о хулиганстве, внесены в ЕРДР данные по 4 уголовным производствам по ст.436.1 (изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда тоталитарных режимов).

Также в Одессе открыто 1 уголовное производство - в Хаджибейском районе, еще три - в Раздельнянском (2) и Беляевском районах области.

Кроме того задержанные есть в Полтаве (2 человека), Чернигове (2), Хмельницком (1) и Херсоне (1).

По данным полиции, во время массовых мероприятий получили травмы 8 полицейских: 6 в Днепре, по одному в Киеве и в Запорожье.

"В полицию также поступило сообщение о получении телесных повреждений от 4 участников мероприятия в Днепре", - добавил Тракало.

В свою очередь директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко сообщил вечером 9 мая, что во время столкновений были травмированы 8 правоохранителей и около 15 участников акций.

"Сейчас в разных отделениях полиции продолжаются процессуальные действия, когда они завершатся, мы сможем сказать, какие процессуальные решения были приняты", - сообщил он, пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что по факту событий в Киеве на ул. Мазепы зарегистрировано 2 уголовных производства по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, и за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

Шевченко подчеркнул, что меры полиции по ул. Мазепы были не штурмом, а "применением мер полицейского реагирования во время проведения следственных действий". По его словам, сведений о пострадавших или серьезных травмах в результате инцидента в МВД не поступало. 

Также Шевченко добавил, что в Днепре ситуацию спровоцировало использование политической символики, которая по закону не запрещена, но является провокационной по сути.

Говоря о состоянии пострадавших в ходе столкновений в Днепре Шевченко сообщил, что им оказывается медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

По его словам, в целом правоохранители справились с обеспечением правопорядка, также удалось свести к минимуму использование запрещенной символики на акциях 9 мая.

"К сожалению, не удалось обойтись без нарушений общественного порядка и без столкновений, которые имели место в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье", - добавил Шевченко.

Украинская правда

Темы: 9 мая полиция
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