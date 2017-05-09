Саакашвили заявил, что Порошенко поручил "заняться его гражданством"

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко дал соответствующее поручение "заняться вопросом его гражданства".

Об этом Саакашвили сообщил вечером 9 мая.

"Президент поручил своим бизнес-партнерам заняться вопросом моего гражданства", - заявил он.

При этом Саакашвили отметил, не хочет ли президент "лишить украинского гражданства российского гражданина Медведчука", с которым "всегда можно договориться".

Как известно, экс-президент Грузии Саакашвили получил гражданство Украины в конце мая 2015 года.

В начале мая 2017 года нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал фото указа о лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского городского совета Александра Боровика на основании п.26 ст. 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве. Документ датирован 29 апреля.

Кроме Артеменко и Боровика украинского паспорта лишилиись Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

В АП сообщили, что с даты вступления президента в должность в 2014 году Порошенко прекратил гражданство Украины 18676 человек.

Украинская правда