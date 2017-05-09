В Белом доме заявили, что у Трампа нет с РФ ни связей, ни бизнеса

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Вторник, 9 мая 2017, 23:47

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не имеет бизнеса или контактов с РФ и не имеет возражений против расследования его деловых связей с Россией.

Об этом 9 мая заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ВВС.

В Белом доме заявили, что не возражают против любых запросов от сенатора Линдси Грэма относительно связей Трампа с РФ.

Как заявил Спайсер, Трамп "не имеет никакого бизнеса в России, он не имеет никаких связей с Россией, таким образом, он приветствует этот факт" (о необходимости провести расследование деловых связей Трампа с РФ).

Также представитель Белого дома сообщил, что администрация уже готовит официальный ответ для Грэма, для чего привлечена юридическая компания. 

Сенатор-республиканец обратился к администрации Белого дома с просьбой уточнить, имеет ли Трамп деловые связи с РФ. Ранее Грэм заявил, что данный вопрос возник у него после нечеткого ответа экс-директора АНБ Джеймса Клэппера в ходе слушаний в Сенате накануне.

Украинская правда

Темы: Трамп Росcия
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