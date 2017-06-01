Найцікавіше: 2001. Кінах пропонує Росії взяти участь у приватизації українських газопроводів 2005. У Раді розповідають, як били Шуфрича 2010. Янукович відмовився від НАТО 2012. Вадим Новинський отримав українське громадянство

2001, п'ятниця

– Анатолій Кінах запропонував Росії взяти участь у приватизації українських магістральних газопроводів. Росія готова допомогти в модернізації цих газопроводів, а взамін забути про будівництво обхідних шляхів. "Для забезпечення енергетичної безпеки" третьою стороною в цьому процесі має виступити Європа.

2002, субота

– Президент США Джордж Буш відправився у європейське турне, проте об'їхав стороною Україну. "Зустріч на вищому рівні (між Бушем та Кучмою, – ред.) може відбутися, коли з'являться передумови до того, що ця зустріч дасть якісь конкретні результати", – пояснив посол США в Україні Карлос Паскуаль.

2004, вівторок

– Сержант патрульної служби мукачівської міліції Микола Жумеля став героєм дня. Він дав свідчення у Верховній Раді про те, що зникнення бюлетенів і протоколів виборів у Мукачевому відбувалося безпосередньо за участю місцевої влади.

Депутати від опозиції аплодували сержанту стоячи.

Скандал з виборами міського голови Мукачева вийшов за межі області і навіть країни. Згідно екзит-полів, перемогу на них мав отримати кандидат Віктор Балога, однак виборчком оголосив переможцем заступника голови Закарпатської облради Ернеста Нусера, якого підтримувала СДПУ(о).

2005, середа

– "В цей час Шуфрича, що лежав на одному ліжку з Різаком, стягли за ноги з ліжка, вдарили головою об підлогу, навалилися на нього зверху. Я чув, як він кричав від болю". У Верховній Раді розповідають, як при переведенні екс-губернатора Закарпаття Івана Різака із СІЗО до лікарні міліціонери побили Нестора Шуфрича та Тамару Прошкуратову, які перебували у палаті.

Саме Різак очолював Закарпатську ОДА, коли відбувалися сумнозвісні вибори мера Мукачева.

2006, четвер

– Посилаючись на результати експертизи вітчизняних та іноземних фахівців, у ГПУ підтвердили, що в 2004 році президента Віктора Ющенка умисно отруїли.

– Росія скасувала порядок надання податкових і митних пільг, які діяли з 1998 року в рамках виробничої кооперації в СНД. Найбільше таке рішення вдарить по ВПК України і Білорусі. Експерти вважають, що таким чином Кремль хоче підштовхнути країни швидше домовлятися по ЄЕП і ЄврАзЕС.

2007, п'ятниця

Перевиборам бути. Верховна Рада виділила 365 мільйонів гривень на проведення виборів та призначила новий склад Центрвиборчкому. Опозиціонери віддали спікеру заяви про складання депутатських повноважень. А президент Ющенко поновив на посаді генерального прокурора Олександра Медведька.

2009, понеділок

– Після 6 років перебування у комі помер генерал Едуард Фере, який з 1995 по 2000 рік керував апаратом міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Фере вважався одним із важливих свідків у справі Георгія Гонгадзе.

– У Партії регіонів заявили, що не розглядають питання про створення широкої коаліції з БЮТ, і підтвердили, що ці переговори заморожені. Але якщо питання "стане жорстко", ПР порадить своєму лідеру Віктору Януковичу погодитися на обрання президента в парламенті.

2010, вівторок

– Пункт про інтеграцію в НАТО виключений із законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики, який був схвалений РНБО. Хоча пункт про набуття членства у Європейському Союзі в ньому залишився.

– З-під варти умовно-достроково звільнили колишнього акціонера донецького торгового центру "Білий лебідь" Бориса Пенчука. У 2008-му його звинуватили в наданні неправдивих свідчень щодо Бориса Колеснікова та вимаганні грошей, у 2009-му засудили до восьми років ув'язнення.

– Тимошенко втрачає багнети. Троє депутатів від БЮТ (Андрій Веревський, Олександр Шепелев та Іван Денькович) увійшли до складу коаліції. Щоправда, наприкінці дня Денькович вирішив з коаліції вийти, чим розвеселив спікера.

2011

– "Моя точка зрения, что русский язык должен быть вторым государственным. Считаю, что рано или поздно это произойдет. Хотел бы, чтобы это сделала Партия регионов. Более того, я вас уверяю, что мы с вами это застанем, что приведет к тому, что жизнь в Украине успокоится". Заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко розмірковує про мову.

– Кадрові зміни. Президент Віктор Янукович звільнив віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку Віктора Тихонова та керівника Севастопольської МДА Валерія Саратова. А головний державний санітарний лікар Сергій Риженко вирішив піти сам.

– Всеукраїнські олімпіади з російської мови та з правознавства, міська олімпіада з англійської мови, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості – на всіх цих заходах перемогу здобула донька заступника міністра освіти Євгена Сулими Валерія.

Сам Євген Сулима стверджує, що його донька перемагала на олімпіадах ще з другого класу.

2012, п'ятниця

– Президент Віктор Янукович надав українське громадянство бізнес-партнеру Ріната Ахметова Вадиму Новинському. В президентському указі зазначається, що Новинський має визначні заслуги перед Україною.

– Вранці, до початку засідання Вищого спецсуду по справі Леоніда Кучми в будівлі суду побував його зять Віктор Пінчук, що можна сприйняти як спробу тиску на суд. Пінчука зустрів біля суду потерпілий у справі Олексій Подольський.

Справу проти Кучми порушили в 2011 році. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та злочину проти громадського діяча Подольського.

– Віктор Янукович заявив, що справа щодо організації вибухів в Дніпропетровську (зараз – Дніпро), розкрита. Прокуратура затримала 4-х підозрюваних.

Чотири вибухи у Дніпропетровську сталися протягом години вдень 27 квітня. Постраждала 31 людина.

2013, субота

– Футболіст, володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко підтвердив, що завершив свою футбольну кар'єру та не повернеться у футбол. Відкритою залишилась лише дата його прощального матчу.

– Кабмін оприлюднив текст меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією, який був підписаний днем раніше. На думку експертів, він не враховує ряд інтересів офіційного Києва. Зафіксовані в документі можливості значно вужчі, ніж були в початковій редакції. Якщо в першому варіанті Україна "мала право", то тепер їй просто "надається можливість".

2014, неділя

– У Криму озброєні казаки вдерлися в храм УПЦ КП, зайняли його та напали на священика. Вони пояснили свої дії тим, що "Київський Патріархат веде антиросійську діяльність і таким не місце у російському Криму".

– Анексований Крим остаточно перейшов з гривні на російські рублі. Це одразу призвело до стрибка цін.

– У Луганській області озброєні люди напали на дві військові частини Збройних сил України і захопили стрілецьку зброю. Серед українських військовослужбовців постраждалих немає.

– В Маріуполі прихильники терористичного угрупування "ДНР" провели мітинг під стінами згорілої будівлі міськради і обрали "народного мера" Олександра Фоменка.

2015, понеділок

– Розслідувачі Bellingcat виявили, що Росія підробила супутникові фото, на яких зображений український БУК, щоб звинуватити Україну в катастрофі Боїнга МН17.

– Троє українських військових загинули та ще чотири дістали поранень за минулу добу у зоні проведення АТО. За даними ООН, взагалі внаслідок конфлікту на сході України загинули понад 6,4 тисячі осіб.

2016, середа

– Один військовослужбовець загинув та ще 3 дістали поранень за минулу добу у зоні проведення АТО. За інформацією спікера ВР Андрія Парубія, за час АТО на Донбасі загинуло 68 дітей і ще 186 отримали поранення.

– Парламент не дав згоду на створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування причетності президента Петра Порошенка та інших високопосадовців України до "оффшорного скандалу". Відповідна постанова отримала голоси лише 108 нардепів.

Витік конфіденційної інформації щодо офшорних активів та власності політиків і публічних діячів по всьому світу стався у травні.

Рустем Халілов, для УП