При крушении вертолета в Турции погибли 13 военных

В результате крушения военного вертолета в Турции погибли 13 человек.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Крушение произошло в юго-восточной провинции Ширнак 31 мая примерно в 20:55 по местному времени (совпадает с киевским).

Генеральный штаб Турции заявил, что вертолет типа AS 532 Cougar столкнулся с высоковольтной линией электропередач вскоре после взлета.

По данным телеканала NTV, на борту вертолета были высокопоставленные военнослужащие.



