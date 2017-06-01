При крушении вертолета в Турции погибли 13 военных
В результате крушения военного вертолета в Турции погибли 13 человек.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Крушение произошло в юго-восточной провинции Ширнак 31 мая примерно в 20:55 по местному времени (совпадает с киевским).
Генеральный штаб Турции заявил, что вертолет типа AS 532 Cougar столкнулся с высоковольтной линией электропередач вскоре после взлета.
По данным телеканала NTV, на борту вертолета были высокопоставленные военнослужащие.
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