Минобороны РФ назвало причину крушения Ту-154 в Сочи

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Четверг, 1 июня 2017, 03:25

Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном.

Об этом сообщили в Минобороны России по итогам расследования катастрофы, передает российский "Интерфакс".

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", - говорится в сообщении.

"Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов", - отметили в Минобороны РФ.

"Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг", - сообщили в Минобороны.

В российском министерстве сказали, что расследование авиакатастрофы завершено.

Ранее предполагалось, что катастрофа могла произойти из-за перегрузки: вместо нормативных 98 т взлетный вес составлял более 110 т.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Темы: Росcия катастрофы
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