СМИ: Конгресс США расследует еще одну встречу Сешнса с Кисляком

199 просмотров
0
Четверг, 1 июня 2017, 06:12

Конгресс США расследует информацию о том, была ли еще одна встреча генпрокурора США Джеффа Сешнса и российским послом Сергеем Кисляком, о которой не было известно раньше.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о возможной встрече 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне. У Трампа тогда было крупное выступление, посвященное внешней политике. Перед этим был небольшой прием, на котором присутствовали Сешнс и Кисляк.  

Также этой встречей заинтересовалось ФБР. Однако пока ни следователи Конгресса, ни ФБР не узнали, состоялась ли встреча.

В Минюсте, который возглавляет Сешнс, заявили, что он не имел никаких контактов с российскими чиновниками в отеле Mayflower.

Ранее Сешнс заявлял, что не имел никаких связей с россиянами во время предвыборной кампании в США. Однако в марте стало известно, что он провел две встречи с Кисляком – в июле и сентябре 2016 года. После этого Сешнс признал, что эти две встречи состоялись, однако не упомянул о том, что у него были еще контакты с российским чиновником.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Сенате США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины 1 июня 2017, 05:26
Белый дом не будет отвечать на вопросы о расследовании связей Трампа с РФ 1 июня 2017, 01:57
Насиров возмутился, что "негодяи" из НАБУ запретили ему ехать в США 31 мая 2017, 13:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Сенате США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины
Порошенко: Теперь стоимость газа будет определять не Кремль, а рынок
Турчинов: Российские беспилотники необходимо уничтожать
В мае в АТО погибли 7 военных, 141 получили ранения - Турчинов
Все новости
Олег Кришталь

Интервью с одним из самых цитируемых украинских ученых в мире

кино

Названы победители Каннского кинофестиваля