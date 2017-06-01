СМИ: Конгресс США расследует еще одну встречу Сешнса с Кисляком

Конгресс США расследует информацию о том, была ли еще одна встреча генпрокурора США Джеффа Сешнса и российским послом Сергеем Кисляком, о которой не было известно раньше.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о возможной встрече 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне. У Трампа тогда было крупное выступление, посвященное внешней политике. Перед этим был небольшой прием, на котором присутствовали Сешнс и Кисляк.

Также этой встречей заинтересовалось ФБР. Однако пока ни следователи Конгресса, ни ФБР не узнали, состоялась ли встреча.

В Минюсте, который возглавляет Сешнс, заявили, что он не имел никаких контактов с российскими чиновниками в отеле Mayflower.

Ранее Сешнс заявлял, что не имел никаких связей с россиянами во время предвыборной кампании в США. Однако в марте стало известно, что он провел две встречи с Кисляком – в июле и сентябре 2016 года. После этого Сешнс признал, что эти две встречи состоялись, однако не упомянул о том, что у него были еще контакты с российским чиновником.