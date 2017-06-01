Сутки в АТО: Боевики били из запрещенного оружия, 2 военных ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении боевики 15 раз открывали огонь, с наступлением сумерек обстрелы активизировались.

"Так, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия боевики обстреливали наши опорные пункты под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, бандиты также применяли 82-мм минометы и гранатометы. Там же вел огонь вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березового и Чермалыка террористы били из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Возле Водяного и Широкино боевики также стреляли из БМП и 82 мм минометов.

На Донецком направлении боевики чаще всего били в направлении Авдеевки.

"В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник бил по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе калибра 120 мм", - отметили в штабе.

Из пехотного вооружения сепаратисты били в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого.

На Луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов.

"В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. У Крымского также вела огонь вражеская БМП", - заявили в штабе.

Как известно, Вооруженные силы Украины с 1 июня придерживаются "режима тишины" в зоне АТО.