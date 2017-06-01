Мусор из Львова сбрасывали по всей Украине, причастны фиктивные фирмы из Днипра

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Четверг, 1 июня 2017, 11:13

Твердые бытовые отходы из Львова перевозчики сбрасывали в не предназначенных для этого местах по всей Украине, хотя на вывоз мусора брали деньги из городского бюджета через фиктивные фирмы.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Она осуществляет процессуальное руководство в производстве по ч.3 ст.191 УК (завладение должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением средствами городского бюджета, предназначеными для компенсации дополнительных расходов на перевозку твердых бытовых отходов) и ч.1 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство).

В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов ряд предприятий в Днипре, созданных в конце прошлого года.

Они не имеют соответствующих ресурсов, – техники, полигонов твердых бытовых отходов, транспортных средств, – необходимых для захоронения отходов, не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников.

"Учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются лица, которые не знали об их существовании, а также лица, получавшие за участие в их регистрации деньги", – информирует прокуратура.

По данным следствия, после трагедии на Грибовицкой свалке до сих пор "перевозчики твердых бытовых отходов подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятии и захоронении последними отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова".

"Однако таких услуг фиктивные предприятия не оказывали, а перевозчики незаконно осуществляли сброс твердых бытовых отходов в не отведенных для этого местах на всей территории Украины", – заявляет прокуратура.

30 мая 2017 следователи Нацполиции и работники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ во Львовской области провели 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей.

В результате разоблачили "людей, причастных к деятельности фиктивных предприятий", изъяли значительный объем документации, печати фиктивных предприятий, переписки людей, их создавших, и компьютерную технику.

Пока в уголовном производстве назначены судебные экспертизы, решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении.

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Алена Рощенко, УП

Темы: Львов криминал прокуратура Днепр
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