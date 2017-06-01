За преследование майдановцев отстраненны трое судей

Высший совет правосудия отстранил от должностей трех судей, которые в 2013-1014 годах выносили решения против участников Революции достоинства. Теперь их ждет увольнение.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По информации совета, его решение касается судей Харьковского окружного административного суда Андрея Зинченко, Золотоношского горрайонного суда Черкасской области Ольги Мозговой и Сосновского районного суда Черкасс Владимира Орленко.

"Временно отстраняются от осуществления правосудия на основании решений Третьей Дисциплинарной палаты о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и применения к ним дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении", - объясняет ВСП.

Там подчеркнули, что срок действия отстранения судей продлится до принятия Высшим советом правосудия решений об увольнении с должностей или об отмене решений Дисциплинарной палаты.

По данным "Украинских новостей", судья Зинченко 26 ноября 2013 года своим решением запретил акции Евромайдана в центре Харькова, Мозговая 25 января 2014 года незаконно арестовала 4 участников акций протеста, а Орленко 28 января 2014 года выносил решения об аресте активистов Евромайдана, в частности поместил под стражу известного "автомайдановца" Сергея Хаджинова.

Как известно, в конце мая генпрокурор Юрий Луценко пожаловался, что в Украине не хватает судей для рассмотрения всех дел, поступающих в суд.