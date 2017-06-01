За попытку теракта во Львове в 2014 году будут заочно судить 4 человек

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Четверг, 1 июня 2017, 12:06

Галицкий райсуд Львова разрешил специальное досудебное расследование в отношении четырех человек по подозрению в намерении взорвать электроподстанцию ​​в парке "Вознесение" ("Знесіння").

Соответствующее ходатайство следственного управления Службы безопасности Украины во Львовской области суд удовлетворил в конце мая, сообщает прокуратура Львовской области 1 июня.

Уголовное производство в отношении группы из 4 человек возбуждено по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч.2 ст. 110 УК Украины.

"4 жителя Львова на протяжении 2014 создали группу и провели активные действия, направленные на совершение террористического акта в городе Львове", – заявляет прокуратура.
 
"В частности, последние подыскали боеприпасы в виде ручных гранат РГ-42 и Ф-1 с подрывателями, сделали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство и планировали с его помощью подорвать электроподстанцию, расположенную на территории регионального ландшафтного парка "Знесіння" во Львове", – добавляет ведомство.

4 ноября 2014 "по дороге к месту совершения преступления" группу задержали сотрудники управления СБУ во Львовской области.

"Взрывное устройство (было) изъято и обезврежено, в связи с чем террористический акт не был доведен до конца", – уточняет прокуратура.

Ведомство отмечает, что за совершение указанного преступления "террористам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой".

Алена Рощенко, УП

Темы: Львов прокуратура терроризм
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