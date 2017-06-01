Отмененный "закон Савченко" направили на подпись президенту

582 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 12:55

Решение Верховной Рады об отмене так называемого закона Савченко, предусматривающего зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы, отправлено на подпись Петру Порошенко.

Об этом свидетельствует информация о прохождении законопроекта №5534 на сайте парламента.

Там сказано, что 1 июня "закон направлен на подпись президенту".

Как сообщалось, соответствующее решение об отмене Верховная Рада приняла 18 мая.

Автор этой инициативы депутат Антон Яценко пояснил, что среди 10 тысяч освобожденных благодаря "закону Надежды Савченко" 1,5 тысячи совершили повторные преступления.

23 декабря 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон №3413, предложенный депутатом Савченко и поддержанный Радой.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Савченко Порошенко законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко планирует участие в выборах и не верит рейтингам 25 мая 2017, 13:35
Савченко рассказала о планах партии и президентских амбициях 25 мая 2017, 03:03
Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона 23 мая 2017, 13:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в Шухевича
Под Киевсоветом – потасовка между бойцами добробатов и полицией
ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения Россией прав человека в Крыму
Дело Гонгадзе: Разрешено рассекретить записи заседаний суда над Пукачем
Все новости
Dog-friendly

Семь киевских заведений, куда пускают с животными

Интервью

Организатор "Антипогромного концерта": Это была акция против жлобства