Отмененный "закон Савченко" направили на подпись президенту

Решение Верховной Рады об отмене так называемого закона Савченко, предусматривающего зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы, отправлено на подпись Петру Порошенко.

Об этом свидетельствует информация о прохождении законопроекта №5534 на сайте парламента.

Там сказано, что 1 июня "закон направлен на подпись президенту".

Как сообщалось, соответствующее решение об отмене Верховная Рада приняла 18 мая.

Автор этой инициативы депутат Антон Яценко пояснил, что среди 10 тысяч освобожденных благодаря "закону Надежды Савченко" 1,5 тысячи совершили повторные преступления.

23 декабря 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон №3413, предложенный депутатом Савченко и поддержанный Радой.

Евгений Кизилов, УП