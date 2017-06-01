НАПК критикует законопроект Кабмина о реорганизации работы агентства

Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что законопроект Кабинета министров о реорганизации работы агентства нарушает гарантии независимости органа.

Об этом говорится в проекте решения НАПК, который содержит вывод к соответствующему законопроекту №6335, передают "Українські новини".

По мнению агентства, в случае принятия предложенных Кабмином изменений, НАПК будет проходить аудит ежегодно, а 1 раз в 2 года – двойную проверку как внешнего аудита, так и проверку Счетной палаты, что на практике приведет к постоянным проверкам агентства и не будет способствовать стабильной работе.

НАПК считает, что законопроект нарушает взятые Украиной международные обязательства, поскольку предлагается ввести аудит комиссией, членов которой будут избирать президент, Верховная Рада и Кабмин, и результатом чего может быть досрочное прекращение полномочий членов агентства.

Предлагаемые изменения могут привести к умышленному затягиванию избрания и назначения новых членов НАПК, отмечают в агентстве.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Кабмин будет обеспечивать работу реестра электронных деклараций, что, по мнению НАПК, противоречит Конституции.

Как известно, Кабмин предлагает Раде ввести должности специальных уполномоченных по вопросам антикоррупционной НАПК и возможность увольнения правительством председателя агентства по результатам внешнего аудита.

В законопроекте есть норма, согласно которой все действующие члены НАПК будут уволены в недельный срок после вступления в силу данного закона.

Как сообщалось, в НАЗК продолжается конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАЗК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом опровергала.