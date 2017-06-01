НАПК критикует законопроект Кабмина о реорганизации работы агентства

404 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 13:29

Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что законопроект Кабинета министров о реорганизации работы агентства нарушает гарантии независимости органа.

Об этом говорится в проекте решения НАПК, который содержит вывод к соответствующему законопроекту №6335, передают "Українські новини".

По мнению агентства, в случае принятия предложенных Кабмином изменений, НАПК будет проходить аудит ежегодно, а 1 раз в 2 года – двойную проверку как внешнего аудита, так и проверку Счетной палаты, что на практике приведет к постоянным проверкам агентства и не будет способствовать стабильной работе.

НАПК считает, что законопроект нарушает взятые Украиной международные обязательства, поскольку предлагается ввести аудит комиссией, членов которой будут избирать президент, Верховная Рада и Кабмин, и результатом чего может быть досрочное прекращение полномочий членов агентства.

Предлагаемые изменения могут привести к умышленному затягиванию избрания и назначения новых членов НАПК, отмечают в агентстве.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Кабмин будет обеспечивать работу реестра электронных деклараций, что, по мнению НАПК, противоречит Конституции.

Как известно, Кабмин предлагает Раде ввести должности специальных уполномоченных по вопросам антикоррупционной НАПК и возможность увольнения правительством председателя агентства по результатам внешнего аудита.

В законопроекте есть норма, согласно которой все действующие члены НАПК будут уволены в недельный срок после вступления в силу данного закона.

Как сообщалось, в НАЗК продолжается конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАЗК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом опровергала.

Темы: НАПК Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК в третий раз не смогло принять заключение по декларации Гройсмана 31 мая 2017, 17:19
НАПК разрешило Развадовскому исправить декларацию 31 мая 2017, 16:52
Конфликт в НАПК: Корчак говорит, что Рябошапке не хватает образования 31 мая 2017, 10:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Проспект Ватутина в Киеве переименовали в Шухевича
Под Киевсоветом – потасовка между бойцами добробатов и полицией
ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения Россией прав человека в Крыму
Дело Гонгадзе: Разрешено рассекретить записи заседаний суда над Пукачем
Все новости
Dog-friendly

Семь киевских заведений, куда пускают с животными

Интервью

Организатор "Антипогромного концерта": Это была акция против жлобства