Гройсман рассказал, что в его семье говорили на двух языках

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что семья его матери разговаривала исключительно на украинском языке, а семья отца – на русском языке.



При этом он считает родным языком украинский.



"Я никогда этому не придавал столько много значения. Но я точно знаю, что наш родной язык – украинский, и это очень хорошо", – сказал премьер в Мариуполе во время рабочей поездки, начав говорить на русском языке и продолжив на украинском.

"По крайней мере, мой дед, который был учителем, сельским учителем, и бабушка – в одной семье разговаривали исключительно на украинском языке, ни слова я не слышал русского, а в семье отца – только на русском языке", – признался Гройсман.



Алена Рощенко, УП