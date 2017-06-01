Путин решил объяснить, почему "русофобия бьет через край"

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Четверг, 1 июня 2017, 15:48

Президент России Владимир Путин считает, что причина общей русофобии в мире кроется в "утверждении многополярного мира".

Об этом он сказал журналистам в рамках Петербургского экономического форума, передает российское агентство "РИА Новости".

"Она (русофобия - ред.) очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", - заявил он.

Путин выразил надежду на то, что подобные настроения не продлятся долго, поскольку они вредны для всех.

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - добавил Путин.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон после первой встречи с Путиным заявил, что в случае эскалации конфликта на востоке Украины санкции против России надо усилить.

Темы: Путин Росcия пропаганда
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:12
Сучасна Росія - це мілітарний монстр,який погрожує всьому цивілізованому світові. І всім поміркованим і думаючим людям зрозуміло : всі терорестичні організації і - навіть ІДІЛ : організує і фінансує - Росія,російське ФСБ... Росія - це велика загроза для існування всього людства. Цей монстр - страшніший від фашистської Німеччини.
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