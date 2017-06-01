Вооруженный конфликт в Винницкой области: 45 задержанным объявили подозрение

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Четверг, 1 июня 2017, 16:02
НПУ

Полиция объявила подозрение в хулиганстве с применением оружия 45-ти лицам, которых 31 мая задержали в Винницкой области во время попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В целом объявили подозрение 45 задержанным по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия)", - сказал он.

По словам спикера полиции, одному из "хулиганов" также объявлено подозрение по ч.1 ст.122 УК (умышленное телесное повреждение). Причина заключается в том, что 31 мая он успел отличиться в еще одном приключении. В одном из развлекательных заведений Винницы он так сильно избил человека, что его увезли в реанимацию.

Тракало рассказал также, что подавляющее большинство задержанных - это лица 20-35 лет, жители Винницкой области. Двое из них приезжие - из Киева и Кировоградской области.

Директор департамента коммуникации сообщил, что, по уточненным данным, у подозреваемых изъяли более 20 единиц оружия и газовые баллончики.

По его словам, в течение ближайших двух дней всем задержанным изберут меру пресечения.

Как сообщалось, в результате стрельбы, произошедшей в среду в селе Метановка Винницкой области, ранения получили шесть человек. Один из них, 45-летний мужчина, получил ранение из травматического оружия в живот. Это было нападение на фермерское хозяйство с целью захвата.

По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, молодчики в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и нападавшими завязалась драка. Прибывшие на место силовики "уложили лицом в землю" более 40 человек.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Винницкая область полиция чрезвычайное происшествие криминал
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