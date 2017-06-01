ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе выросло, ранены 9 гражданских

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Четверг, 1 июня 2017, 16:03

За неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий пострадали 9 мирных жителей.

Об этом на брифинге 1 июня заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мирные жители продолжают платить высокую цену за отказ сторон от соблюдения соглашений: СММ подтверждает 9 жертв среди гражданского населения за период 22-28 мая", – сказал Хуг.

"Шесть женщин и трое мужчин получили ранения. Пять – в районах, которые не находятся под контролем правительства – Яковлевка, Александровка, Холмский и юго-западном районе города Донецка, и четыре – в контролируемых украинской властью районах – в Авдеевке и Красногоровке" – отчитывается ОБСЕ.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение на 45% числа нарушений прекращения огня 22-28 мая на востоке Украины.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
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Комментарии — 1
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:32
Ця війна імперської Росії проти України буде,як колись сказав
відомий класик марксизму : "... надолго и всеръез". Ви згадайте відомий твір Л.М. Толстого "Хаджи Мурат" : які звірства руські війська учиняли при "замирении и покорении" незламної Чечні в 19-му столітті - майже 100 років
"покоряли" цей мужній і незламний нарід... Руські війська в Чечні - фашисти і звірі... Таку ж наругу оці "визволителі" і окупанти творять в українському окупованому Донбасі. Та ще - наші продажні владоможці називають цю війну якимось АТО - "шмато"...Мабуть - їм (владоможцям - олігархам) - так красти бюджетні скудні гроші - легше...
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