ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе выросло, ранены 9 гражданских

За неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий пострадали 9 мирных жителей.



Об этом на брифинге 1 июня заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.



"Мирные жители продолжают платить высокую цену за отказ сторон от соблюдения соглашений: СММ подтверждает 9 жертв среди гражданского населения за период 22-28 мая", – сказал Хуг.



"Шесть женщин и трое мужчин получили ранения. Пять – в районах, которые не находятся под контролем правительства – Яковлевка, Александровка, Холмский и юго-западном районе города Донецка, и четыре – в контролируемых украинской властью районах – в Авдеевке и Красногоровке" – отчитывается ОБСЕ.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение на 45% числа нарушений прекращения огня 22-28 мая на востоке Украины.

