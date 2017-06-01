Второй день лета – без жары, но местами с грозами

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Четверг, 1 июня 2017, 16:13

В пятницу, 2 июня, в Украине сохранится умеренно теплый воздух, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях ожидаются грозы.

Таков прогноз Украинского гидрометцентра.

В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях дожди возможны ночью, а днем там без существенных осадков.

Погода 2 июня
Погода 2 июня

Без существенных осадков все сутки ожидают также на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Днепропетровщине и Одещине.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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