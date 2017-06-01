Комиссар Хан: Порошенко планирует изменения по е-декларациях активистов

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Четверг, 1 июня 2017, 16:17

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан утверждает, что получил заверения официального Киева об изменении законодательства по электронному декларированию.

Об этом он заявил на встрече с представителями украинской власти и гражданского общества в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Норма закона об электронном декларировании (база деклараций лиц, уполномоченных на осуществление функций государства) со стороны общественных активистов, членов антикоррупционных ОО и членов общественных советов является ошибкой", - заявил комиссар.

Как известно, представители ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений в закон.

Йоханнес Хан также добавил, что получил заверения со стороны украинской власти об ожидаемом изменении данной нормы.

"Рад слышать, что президент планирует исправить ее", – отметил комиссар.

Он не уточнил, какие именно части спорной нормы будут исправлены.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан через необходимость учета интересов военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, АП и депутатов Совета для согласования изменений к соответствующему закону.

Как известно, ЕС раскритиковал принятые ранее Верховной радой и подписанные президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.

Европейская правда

Темы: декларации Порошенко
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IP: 95.135.47.---FLAG01.06.2017 16:38
Це - національна риса нашого головного владоможця і брехуна.
Говорити одне - робити зовсім протилежне...
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