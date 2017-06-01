ОБСЕ: За неделю нам 34 раза закрывали дорогу в зоне АТО

292 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 16:21

В течение недели патрулям миссии ОБСЕ на Донбассе 34 раза ограничивали свободу передвижения.

Об этом на брифинге 1 июня заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе мы зафиксировали 34 случая, когда свобода передвижения наших патрулей была ограничена. 20 из этих случаев произошло непосредственно на участках разведения, или вблизи них. Даже, несмотря на то, что стороны в явной форме пообещали изъять мины и невзорвавшиеся боеприпасы, они не выполнили этого на этих участках", - сказал Хуг.

"Остальные 14 случаев за пределами участков разведения произошли в районах неподконтрольных правительству", - добавил Хуг.

Как известно, он также сообщил, что за неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий пострадали 9 мирных жителей.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд полностью оправдал Баранова, который был "министром" в ОРЛО 1 июня 2017, 15:04
Киевсовет приравнял бойцов добробатов к участникам АТО 1 июня 2017, 14:17
В Днипре умер боец, получивший ранение под Авдеевкой 1 июня 2017, 12:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ
Комиссар Хан: Порошенко планирует изменения по е-декларациях активистов
ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе выросло, ранены 9 гражданских
Петренко о визах для россиян: Юридические механизмы готовы
Все новости
#moneycanchallenge

Пользователи соцсетей делают фото с деньгами, чтобы помочь детям

Музыка

Как дирижер Виктор Гуцал доказывает, что народное является современным