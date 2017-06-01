Порошенко обсудил с Туском саммит Украина-ЕС

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсудил повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.



Об этом в четверг сообщает пресс-служба президента Порошенко.



"Собеседники также скоординировали график вступления в силу Соглашения об ассоциации", - сказано в сообщении.



"Президент Европейского Совета проинформировал о результатах встречи "Большой семерки", которая состоялась в Италии", - говорится в заявлении.



Также отмечается, что Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе.



Как известно, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Украинская правда