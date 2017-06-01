Задержка с результатами проверки деклараций: Корчак снова винит Радецкого

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Четверг, 1 июня 2017, 17:33

НАПК не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра, потому что ответственный за ее проведение зампредседателя НАПК Руслан Радецкий не предоставил надлежащим образом оформленных документов о результатах.

Об этом заявила журналистам в четверг председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает "Укринформ".

"Руслан Радецкий является уполномоченным лицом, является членом Нацагентства, который отвечает за данное направление, то есть осуществляет данную проверку, затем принимается решение о результатах проведения данной проверки. В настоящее время Радецкий не предоставил надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, каких результатов он пришел, потому не за что голосовать", – сказала Корчак.

Глава агентства отметила, что от Радецкого материалы были переданы на ознакомление общественном совете НАПК. Кроме того, она постоянно ставит вопрос надлежащего оформления результатов проверки.

"Поэтому все вопросы, пожалуйста, адресуйте исключительно тому человеку, которому было поручено провести эту проверку", – резюмировала Корчак.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании 31 мая с третьей попытки не смогло утвердить заключение по электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана и министров по 2015 год.

Как сообщалось, в НАПК продолжается конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАПК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом отвергает.

 

Темы: НАПК
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