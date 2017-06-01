Просьбу Насирова о выезде за границу теперь рассмотрит САП

351 просмотр
0
Четверг, 1 июня 2017, 18:08

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров должен прийти к нему во вторник, 6 июня.

Об этом докладывает ЛИГА.net.

"Пусть приходит, обосновывает свою позицию. Он подал в НАБУ письменное ходатайство, детектив его рассмотрел. Насколько прокуратуре известно из СМИ, а не от детектива, он отказал. Такие разрешения могут давать детектив, прокурор и суд. Детектив отказал, сейчас прокуратура будет изучать ходатайство и причины отказа", – сказал Холодницкий.

Также он сказал, что если у Насирова действительно серьезная болезнь, то "никто не будет доводить человека до смерти".

"Другой вопрос, что во время избрания меры пресечения вопрос болезни и исцеления был превращен в комедию. Но прокуратура сейчас должна взвесить все за и против", - добавил Холодницкий.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поезда на лечение в США.

30 мая НАБУ отказало Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Темы: Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ 1 июня 2017, 16:31
НАБУ и САП взялись за судью, дело которого вела и закрыла ГПУ 31 мая 2017, 05:38
САП передает в суд "газовое дело" и будет просить заочно судить Онищенко 29 мая 2017, 22:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Подоле произошла стрельба: двое раненых
САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ
Комиссар Хан: Порошенко планирует изменения по е-декларациях активистов
ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе выросло, ранены 9 гражданских
Все новости
Музыка

Как дирижер Виктор Гуцал доказывает, что народное является современным

Фамилии, даты, суммы

Год назад в руки журналистов попала амбарная книга расходов Партии регионов