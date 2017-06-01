Задержали подполковника полиции, который регулярно "сбивал" деньги с бизнесмена
Начальника одного из райотделов полиции Днепропетровской области задержали за вымогательство взяток от бизнесмена.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно информации, подполковник полиции систематически требовал с местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками. В случае отказа, злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя из базы.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что каждый день предприниматель был вынужден платить "дань" в зависимости от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы территории района", - говорится в сообщении СБУ.
Начальника райотдела полиции задержали в служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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