Задержали подполковника полиции, который регулярно "сбивал" деньги с бизнесмена

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Четверг, 1 июня 2017, 18:26

Начальника одного из райотделов полиции Днепропетровской области задержали за вымогательство взяток от бизнесмена.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации, подполковник полиции систематически требовал с местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками. В случае отказа, злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя из базы.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что каждый день предприниматель был вынужден платить "дань" в зависимости от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы территории района", - говорится в сообщении СБУ.

Начальника райотдела полиции задержали в служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: СБУ полиция взятка
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