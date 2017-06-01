Полиция: На Подоле пытались убить супругов добровольцев

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Четверг, 1 июня 2017, 19:19

На Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В результате стрельбы на Подоле двое мужчин получили огнестрельное ранение. ЧП произошло на улице Кирилловской около 17 часов. Установлено, что киллер хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амина Окуеву и ее мужа Адама Осмаева, фактически с первых дней агрессии ставших на защиту Украины в рядах добровольческих батальонов", - сообщил он.

По словам Тракало выяснено, что "нападающий представился иностранным журналистом издания La Monde и предварительно договорился с супругами о встрече".

"Когда они сели в автомобиль неизвестный достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета сделала несколько выстрелов в стрелка из пистолета Макарова", - сообщили в полиции.

Оба мужчин пока доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

 
фото: Роман кравец
 
фото: Роман Кравец

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления "патриотическую позицию супругов".

По факту покушения на убийство двух и более лиц полиция начала уголовное производство по статье 15 и части 2 статьи 115 ККУ.

Полиция заявляет, что по предварительной информации, мужчина, представившийся французским журналистом, недавно прибыл в Украину из России с Брянской области.

При нем нашли документы гражданина Украины Александра Дакара. Полиция их проверяет на подлинность.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападающего.

Украинская правда

Темы: Киев Росcия убийство
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IP: 35.189.213.----Vesna- 01.06.2017 20:22
Опять Кадыров.... сволочь.
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IP: 99.250.64.---Prada01.06.2017 20:07
добре мати таку дружину))

Сподіваюсь, що кацапська наволоч зізнається у всьому
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IP: 178.150.152.---TKorolkov01.06.2017 20:01
Неужели и это преступлене не раскроют менты-дебилы.
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