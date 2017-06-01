СМИ: "Яндекс" закрывает офисы в Украине

Украинские офисы компании "Яндекс" будут закрыты.

Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на директора по связям с общественностью "Яндекса" Очира Манджикова.

По его словам, в ближайшее время украинские офисы компании будут закрыты. Число сотрудников местного подразделения он не назвал, сказав лишь, что им предложат работу в офисах компании в других странах.

"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах "Яндекса" в разных странах", - заявил Манджиков.

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, СБУ проводила обыски в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина" в уголовном производстве по статье "Государственная измена".

В СБУ заявили, что руководство компании незаконно собирало и передавало в Россию персональные данные украинских граждан. Компания "Яндекс" отвергла обвинения Службы безопасности Украины.

16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.