МВД: Жизням раненых на Подоле ничего не угрожает

Врачи говорят, что жизням раненых во время стрельбы на Подоле в четверг ничего не угрожает.

Об этом журналистам на месте событий сказал представитель МВД Артем Шевченко.

"Это могла быть месть за патриотизм супругов", - сказал он, комментируя причины покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Шевченко отметил, что по данным врачей, здоровью раненых ничего не угрожает.

"На месте найдено три пистолета и сейчас собираются все вещественные доказательства. Это два пистолета Макарова и один иностранного производства", - сказал Шевченко. Он добавил, что Окуева сейчас дает свои объяснения правоохранителям.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Роман Кравец, УП