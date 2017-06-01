МВД: Жизням раненых на Подоле ничего не угрожает

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Четверг, 1 июня 2017, 20:11

Врачи говорят, что жизням раненых во время стрельбы на Подоле в четверг ничего не угрожает.

Об этом журналистам на месте событий сказал представитель МВД Артем Шевченко.

"Это могла быть месть за патриотизм супругов", - сказал он, комментируя причины покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Шевченко отметил, что по данным врачей, здоровью раненых ничего не угрожает.

"На месте найдено три пистолета и сейчас собираются все вещественные доказательства. Это два пистолета Макарова и один иностранного производства", - сказал Шевченко. Он добавил, что Окуева сейчас дает свои объяснения правоохранителям.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Роман Кравец, УП

Темы: МВД криминал Киев
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Комментарии — 2
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IP: 77.121.149.---NacEg01.06.2017 23:43
У нас ця версія питань не викликає. Вона викликає питання лише в людей вкрай розумово обмежених але з амбіціями генія.
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IP: 35.187.14.---golota01.06.2017 23:11
Стріляли у колишніх добровольців. При цьому добровольці були озброєні та примудрились здійснити 4 постріла в нападника. Це при тому що нападник встиг вистрілити лише два рази.
У Вас ця версія не викликає запитань з приводу хто нападник?
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