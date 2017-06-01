Геращенко рассказал подробности нападения на Осмаева и Окуеву
Советник главы МВД Антон Геращенко заявляет, что правоохранители предприняли меры для того, чтобы напавший на Адама Осмаева и Амину Окуеву не покончил с собой.
Об этом он написал в Facebook в четверг вечером.
"Очередной террористический акт, организованный с территории Российской Федерации, произошёл только что в Киеве. Киллер, представившийся журналистом французской газеты "Le Mond", договорился об интервью с семьёй моих хороших знакомых - Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой, пострадавшими в своё время от преследований Путина и добровольцами защищающих Украину", - сообщил он.
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Украинская правда
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