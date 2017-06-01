Обвинение в деле Немцова попросило присяжных признать всех подсудимых виновными

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Четверг, 1 июня 2017, 21:37

В Московском окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Как сообщает "Новая газета", в четверг началась стадия судебных прений. Первой в прениях выступила сторона обвинения — прокурор Мария Семененко.

Речь прокурора длилась весь день. Гособвинитель напомнила фабулу обвинения: подсудимых Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева обвиняют в совершении заказного убийства по найму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.

По мнению прокурора, вина всех подсудимых доказана в полной мере.

Согласно информации, они следили за политиком, затем 27 февраля 2015 года Заур Дадаев убил Немцова на Большом москворецком мосту из пистолета ПМ с глушителем. И скрылся на подъехавшем автомобиле, за рулём которого был Анзор Губашев. Остальные помогали скрыться, прятали улики и помогали в слежке.

"Совокупность доказательств позволяет уверенно и однозначно утверждать, что все подсудимые причастны к совершению преступления, — заявила Мария Семененко.

"Есть и другие, причастные к делу, они пока не установлены. Но лишних на скамье подсудимых нет", - добавила она.

По мнению прокурора вина подсудимых доказана полностью и призвала присяжных ответить на вопрос: "Да, виновны и снисхождения не заслуживают".

Сторона потерпевших и защита выступят в прениях во вторник, 6 июня.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.

Темы: убийство Росcия Немцов
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