Трамп назвал показания Коми ложью и готов свидетельствовать под присягой

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми во лжи в комитете Сената касательно содержания частных встреч между ними и заявил, что готов дать об этом собственные показания под присягой.

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим с визитом, передает Радио Свобода.

Трамп заявил, что с его стороны не было "никакого заговора, никакого препятствия" - имея в виду обвинения, что его помощники, в частности, первый советник по национальной безопасности в его администрации Майкл Флинн, сговаривались с Россией о поддержке в предвыборное время и, что он пытался помешать расследованию в этом деле.

По словам Трампа, часть того, что говорил на слушании в Сенате Коми, "просто ложь". На вопрос, готов ли он сам свидетельствовать под присягой со своей версией относительно содержания разговоров с Коми, Трамп ответил: "На сто процентов".

Трамп также опроверг слова Коми, что в частных разговорах говорил ему прекратить расследование Флинна и просил его о лояльности.

Ранее в пятницу Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.

В четверг показания бывшего руководителя ФБР также отрицал личный юрист президента США Майкл Касовиц.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "какие-то покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Кроме того, в ходе выступления в Сенате Коми заявил, что не имеет никаких сомнений, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы. Также он не имеет никаких сомнений, что власти России стоят за взломом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечками похищенных данных во время президентской кампании.

Еще раз он отверг любые сомнения, говоря о том, что власти России стоит и за кибервмешательством в реестры избирателей нескольких штатов и российские власти хорошо знали об этих вмешательствах. При этом Коми выразил уверенность, что эти вмешательства не повлияли на подсчет голосов.

9 мая президент США уволил Коми, который занимался уголовным расследованием ФБР по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро.