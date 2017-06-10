Трамп назвал показания Коми ложью и готов свидетельствовать под присягой

495 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 01:45

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми во лжи в комитете Сената касательно содержания частных встреч между ними и заявил, что готов дать об этом собственные показания под присягой.

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим с визитом, передает Радио Свобода.

Трамп заявил, что с его стороны не было "никакого заговора, никакого препятствия" - имея в виду обвинения, что его помощники, в частности, первый советник по национальной безопасности в его администрации Майкл Флинн, сговаривались с Россией о поддержке в предвыборное время и, что он пытался помешать расследованию в этом деле.

По словам Трампа, часть того, что говорил на слушании в Сенате Коми, "просто ложь". На вопрос, готов ли он сам свидетельствовать под присягой со своей версией относительно содержания разговоров с Коми, Трамп ответил: "На сто процентов".

Трамп также опроверг слова Коми, что в частных разговорах говорил ему прекратить расследование Флинна и просил его о лояльности.

Ранее в пятницу Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.

В четверг показания бывшего руководителя ФБР также отрицал личный юрист президента США Майкл Касовиц.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "какие-то покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Кроме того, в ходе выступления в Сенате Коми заявил, что не имеет никаких сомнений, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы. Также он не имеет никаких сомнений, что власти России стоят за взломом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечками похищенных данных во время президентской кампании.

Еще раз он отверг любые сомнения, говоря о том, что власти России стоит и за кибервмешательством в реестры избирателей нескольких штатов и российские власти хорошо знали об этих вмешательствах. При этом Коми выразил уверенность, что эти вмешательства не повлияли на подсчет голосов.

9 мая президент США уволил Коми, который занимался уголовным расследованием ФБР по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро.

Темы: Трамп США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп впервые выразил поддержку статье о коллективной обороне НАТО 10 июня 2017, 00:36
Адвокат Трампа прокомментировал выступление Коми 9 июня 2017, 02:56
Трамп предложил кандидатуру нового директора ФБР 8 июня 2017, 07:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Чиновницу, которую поймали на взятке в $ 5 млн, посадили под арест
СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд в Украину
Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно в течение ночи 11 июня
Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ
Все новости
Фото

Гостиный двор рассыпается на глазах

Фото

Попасная, Волноваха, Харьков, Ковель: Художники создают муралы на фасадах школ