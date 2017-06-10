Трамп назвал показания Коми ложью и готов свидетельствовать под присягой
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми во лжи в комитете Сената касательно содержания частных встреч между ними и заявил, что готов дать об этом собственные показания под присягой.
Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим с визитом, передает Радио Свобода.
Трамп заявил, что с его стороны не было "никакого заговора, никакого препятствия" - имея в виду обвинения, что его помощники, в частности, первый советник по национальной безопасности в его администрации Майкл Флинн, сговаривались с Россией о поддержке в предвыборное время и, что он пытался помешать расследованию в этом деле.
По словам Трампа, часть того, что говорил на слушании в Сенате Коми, "просто ложь". На вопрос, готов ли он сам свидетельствовать под присягой со своей версией относительно содержания разговоров с Коми, Трамп ответил: "На сто процентов".
Трамп также опроверг слова Коми, что в частных разговорах говорил ему прекратить расследование Флинна и просил его о лояльности.
Ранее в пятницу Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.
В четверг показания бывшего руководителя ФБР также отрицал личный юрист президента США Майкл Касовиц.
8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.
Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "какие-то покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.
Кроме того, в ходе выступления в Сенате Коми заявил, что не имеет никаких сомнений, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы. Также он не имеет никаких сомнений, что власти России стоят за взломом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечками похищенных данных во время президентской кампании.
Еще раз он отверг любые сомнения, говоря о том, что власти России стоит и за кибервмешательством в реестры избирателей нескольких штатов и российские власти хорошо знали об этих вмешательствах. При этом Коми выразил уверенность, что эти вмешательства не повлияли на подсчет голосов.
9 мая президент США уволил Коми, который занимался уголовным расследованием ФБР по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро.
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