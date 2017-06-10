АТО: 71 обстрел, ранен один военнослужащий ВСУ

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Суббота, 10 июня 2017, 07:49

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО из минометов и артиллерии. Вследствие обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Подразделения российско-террористических войск продолжают методично вести огонь по украинским защитникам вдоль всей линии разграничения.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения 9 июня зафиксировано 42 обстрела. Это больше половины всех нарушений боевиками режима неприменения оружия.

Минометы, в том числе запрещенного калибра 120 мм, наемники неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкиного.

Около 21.00 часов вечера бандиты совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Марьинке.

Остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены противником с применением легкого вооружения, в основном стрелкового оружия и гранатометов. Захватчики уже традиционно накрывали из такого оружия опорные пункты сил АТО неподалеку Чермалыка, Широкиного, Павлополя, Талаковки, Гнутового, Старогнатовки, Славного, Новотроицкого, Красногоровки и Марьинки.

На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку.

К концу суток НВФ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела жилого дома по улице Октябрьской были ранены мужчина и женщина. Пострадавшие были доставлены в Кураховскую больницу.

Донецкое направление. Зафиксировано 17 фактов применения боевиками оружия.

Больше обстрелов противник совершил в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократного вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

Пехотное вооружение захватчики днем ​​также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного. Уже около 23.00 по укреплениям ВСУ у Верхнеторецкого бандиты выпустили не менее 10 82-мм мин.

Позиции сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм.

Луганское направление. Здесь под вражеский минометный огонь попадали опорные пункты ВС Украины вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. В основном калибр этих систем был 82 мм.

Кроме того, на тех участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, наемники били по украинским воинам из средств поражения меньшей мощности - стрелкового оружия и гранатометов.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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