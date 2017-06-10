ГПСУ отрапортовала, что к безвизу готова

Госпогранслужба полностью готова к действию новых правил пересечения границы гражданами Украины в рамках безвизового режима.

Об этом 10 июня заявили в ГПСУ.

"Для удобного и беспрепятственного пересечения госграницы во всех направлениях обустроены более 1300 рабочих мест, которые оснащены приборами биометрического контроля. Для поддержания ритмичности пропускных операций на границе с ЕС основные пункты пропуска усилены пограничными нарядами и доукомплектован персоналом", - заявили в Госпогранслужбе.

Кроме того, введен усиленный режим службы, в том числе с привлечением резервов.

В рамках либерализации визового режима в совместных мероприятиях с сотрудниками ГПСУ принимают участие представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX - специалисты из Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы, отметили в службе.

"С 10 июня иностранные эксперты будут находиться в пунктах пропуска для авиационного сообщения: Борисполь", "Жуляны", "Одесса", "Львов" и автомобильных "Тиса", "Лужаны", "Ужгород", "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Порубное", - напомнили пограничники.

Во избежание возможных недоразумений при пересечении границы в случае необходимости сотрудники ГПСУ, как и иностранные эксперты, предоставят исчерпывающую консультативную помощь.