В СБУ заявили о разоблачении агентурной сети, организованной ГРУ РФ

229 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 12:59

На Донбассе разоблачена агентурная сеть, организованная представителями Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Об этом 10 июня заявили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки. Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под "крышей правоохранительных органов" так называемой "ЛНР", создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии разграничения.

"Спецслужбы РФ также интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в глубине позиций сил АТО. Информацию агенты передавали с помощью мобильных телефонов, используя отдельные сим-карты", - отметили в СБУ.

В Лисичанске и Константиновке задержали двух мужчин. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также установлены личности 3 жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть, в отношении которых будет принято отдельное процессуальное решение.

Темы: Донбасс СБУ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Обстрел Марьинки квалифицирован как теракт 10 июня 2017, 10:53
В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки 10 июня 2017, 10:18
АТО: 71 обстрел, ранен один военнослужащий ВСУ 10 июня 2017, 07:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев нашел замену "Киевэнерго"
Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"
В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки
Обстрел Марьинки: пострадавшие госпитализированы, состояние среднетяжелое
Все новости
Фестиваль

10 самых крутых музыкальных фестивалей Украины этим летом

Ты же мать

Работающие мамы – о своем опыте и лайфхаках