ДФС возобновила работу, к утру Авдеевка будет с водой - Жебривский
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, к утру воскресенья вода будет в Авдеевке.
Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.
"Донецкая фильтровальная станция уже работает. Вода пошла водопроводами на Авдеевку. Городские резервуары наполняются водой. К завтрашнему утру вода будет в кранах в домах", - отметил он.
Как сообщалось, ранее также была возобновлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.
По словам министра регионального развития Геннадия Зубко, воду потребителям планируется подать с 22 часов.
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