В Киеве ограничат въезд транспорта на Труханов остров

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Суббота, 10 июня 2017, 17:41

С 9 июня на период летнего сезона въезд транспорта на Труханов остров будет частично ограничен. 

Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской админстрации.

По словам Поворозника, контроль за организацией дорожного движения будет обеспечен в том числе с привлечением представителей патрульной полиции.

Он добавил, что в ближайшее время аналогичные ограничения начнут действовать на всех днепровских островах.

"Для отдыхающих на территории Труханова острова будет организована перевозка общественным транспортом, а именно автобусом, который будет курсировать от Московского моста до Пешеходного моста и электрическим мини-поездом", - добавил Поворозник.

Темы: Киев транспорт
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